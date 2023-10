Ryck i sista perioden avgjorde för Brunflo borta mot Kramfors-Alliansen

– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.seDärefter 149 kr/månad. Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Mordet på Liselotte, 25 – detta har häntI oktober 2022 hittades en kropp i ett skogsparti utanför Kramfors. Polisen kunde kort efter fyndet identifiera personen som 25-åriga Liselotte från Timrå. Hennes familj hade anmält henne försvunnen en vecka tidigare. Läs mer ⮕

Sista Gotland Grand National på Tofta skjutfält – kanske också på GotlandPå torsdagen drar enduroklassikern Gotland Grand National igång. Under tre dagar kommer cirka 3600 personer att tävla i olika klasser. Men det är sista gången som tävlingen hålls på Tofta skjutfält och kanske också sista gången på Gotland. Läs mer ⮕

Sista musikcaféet med Bel Canto/Prismakören och Maria Jonson: ”Vi sörjer”Efter många glada och givande år tillsammans gå... Läs mer ⮕

Ryck i sista perioden avgjorde för Oskarshamn borta mot FrölundaEn jämn match mellan hemmalaget Frölunda och gästande Oskarshamn avgjordes först i tredje perioden. Frölunda HC förlorade mot IK Oskarshamn Där var Oskarshamn Läs mer ⮕

Då släpps The Beatles sista låt – gjord med hjälp av AIVäntan är över för fansen. På torsdag nästa vecka släpper The Beatles sin sista låt. Med hjälp av AI medverkar alla fyra medlemmar på nya låten ”Now and then”. Läs mer ⮕

Netflix-succén avslutas – här är trailern för sista säsongenNetflix påkostade succéserie om det brittiska kungahuset avslutas med den sjätte säsongen. Nu kommer trailern, som bland annat visar hur prinsessan Diana förföljs av paparazzi innan den tragiska bilolyckan som blev hennes död. Läs mer ⮕