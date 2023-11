Rus och ras: Storytell upp – problem sänker Synact

Det verkar som att du använder en annonsblockerareDi Digitalt för 197 krTillgång till över 1100 aktiekurser i realtidInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

DAGENSINDUSTRI: Rus och ras: Storytell rusar – Dustin ner på emissionsbeskedDi:s Fredrik Lennander om dagens vinnare och förlorare

DAGENSINDUSTRI: Synact Pharma kollapsar efter oegentligheter i studieForskningsbolaget Synact Pharma kollapsar 60 procent i onsdagens inledande handel efter att bolag meddelat att hittat flera oegentligheter i genomförandet av Resolve-studien.

SYDSVENSKAN: Tagit laget till 74 raka segrar – nu lämnar han MFFVar med vid omstarten · Fredrik Jahnfors lämnar segermaskinen.

DAGENSINDUSTRI: Rus och ras: Truecaller insynsrusar – Cint rasar efter reksänkningRus och ras: Truecaller insynsrusar – Cint rasar efter reksänkning

DAGENSNYHETER: Göteborgsveteranen Gustav Svensson inte prata om domaren.Domaren Fredrik Klitte hamnade i centrum för västderbyt, men efteråt ville IFK Göteborgsveteranen Gustav Svensson inte prata om situationen.

HALLANDSPOSTEN: Då Drotthjälte – nu räddar han liv och säljer spelareFredrik Borgström om udda karriärkombinationen brandingenjör och handbollsagent: ”Jag drivs av att hjälpa andra människor.”

