Ørsteds Sverigeplaner ligger fast – trots kurskollapsen

Stål, skog, bilar – och en myriad av andra varor och tjänster. I fjol uppgick Sveriges totala export till drygt 3 000 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring hälften av landets BNP. Exporten är alltså central för svensk ekonomi.

– Jag besökte nyligen ett företag i Värnamo, ett klassiskt medelstort företag med en omsättning på 75 miljoner kronor. Produkterna de sålde monterade de i sin anläggning, men varenda del köpte de från andra lokala företag i regionen.

Ett annat exempel är när du som underleverantör till en exportkund lyckas förhandla till dig ett förskott på en order. Din kund vill då ofta ha en bankgaranti för att ge dig ett förskott. För EKN och Håkan Bäckström är det självklart att räkna in underleverantörerna i sitt arbete med att främja svensk export.

