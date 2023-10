Rosa Kafaji om uteblivna speltiden: ”Hade hoppats på det”

Häckens talang Rosa Kafaji har haft ett starkt år i damallsvenskan. Och med två matcher kvar av ligan är Häcken i förarsätet i jakten på SM-guldet.

Prestationerna genom året har lett till att Kafaji återigen fått chansen i det svenska damlandslaget under den pågående samling där Sverige på tisdags ställs mot Italien i Malmö. – Jag känner att jag ändå har kommit in i det lite mer sen första gången. Jag har kommit in i tempot, blivit mer bekväm med människorna och fått lite bättre kemi med folk. Så det känns ändå bra, säger Kafaji.I fredags vann Sverige mot Schweiz med 1–0 efter nickmål av Magdalena Eriksson. Men för tredje matchen i rad i den svenska landslagströjan fick Rosa Kafaji sitta hela matchen på bänken.

– Vi får väl se sen om han säger någonting, eller ifall han inte säger någonting. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Men det handlar väl mycket om matchbilden också. Så vi får se.– Det är mest tips och tricks, så det är inte så mycket om själva matchen. Det är mer hur jag ska göra och tänka i min.Situationen med lite speltid är inget hon är särskilt van vid. headtopics.com

– Det här är mitt andra läger sen min första gång i Malta. Så jag försöker ha tålamod, försöker göra mitt bästa varje träning. Och förhoppningsvis så får jag spela någon gång.

