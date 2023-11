Rönnäng för tuffa för Hisingen – förlust med 0-4

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GPSPORTEN: Rönnäng nästa för förlusttyngt HisingenHisingen är i en djup svacka, med fyra raka förluster i HockeyTrean södra A, inför mötet med Rönnäng hemma i Tuve Ishall. Rönnäng vann senast mot Lions med 5-2.

GPSPORTEN: Lysekil besegrade Uddevalla och toppar nu tabellenSegern mot Uddevalla på hemmaplan innebär att Lysekil nu är serieledare i HockeyTrean södra A, en poäng före Rönnäng. Lysekils HK Viking vann mot Uddevalla HC

GPSPORTEN: Uddevalla möter Lysekil och jagar tredje raka segernLysekil tar emot Uddevalla i Gullmarsborgs Ishall i HockeyTrean södra A i kväll. Uddevalla har tre segrar i rad, 4-2 mot Hisingen i senaste matchen, och är trea

GPSPORTEN: Munkedal hoppas på ännu en seger i mot LionsLions möter Munkedal i Lionshov Ishall i kväll i HockeyTrean södra A. Segern mot Lysekil med 7-2 senast gör att Munkedal har fyra segrar i rad och ligger på

GPSPORTEN: Partille HK möter Hovås efter förlusten senastPartille HK fick se sin segersvit bruten senast mot Lerum efter fyra raka segrar, matchen slutade 2-4. Nu match hemma, och chans till revansch, mot Hovås i HockeyTrean

GOTEBORGSPOSTEN: Droger i köket och pistol i kassaskåp – ung kille dömdTonåringen hade mängder av narkotika i sin andrahandshyrda lägenhet på Hisingen: – Jag gillar att röka, jag gillar att knarka, sa killen i polisförhör. I ett

