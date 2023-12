Rolex bötfälls för att förhindra online försäljning av klockor

Den franska konkurrensmyndigheten Autorité de la concurrence har bötfällt den schweiziska klocktillverkaren Rolex för att de har förhindrat försäljning av sina klockor via nätet. Det handlar om böter på sammanlagt 91,6 miljoner euro, motsvarande lite över en miljard svenska kronor. Rolex har i över tio års tid förbjudit återförsäljare av Rolex-klockor att sälja dessa online, något som den franska konkurrensmyndigheten anser hämmar konkurrensen.

I ett pressmeddelande skriver Autorité de la concurrence: "The Autorité considers that the terms of the selective distribution agreement between Rolex France and its retailers constitute a vertical agreement that restricts competition. The Autorité rejected Rolex France’s argument that the ban on online selling was justified by the need to combat counterfeiting and parallel trade. Finding in this respect that Rolex’s main competitors, who face the same risks, authorise the online selling of their products under certain conditions, it considered that these objectives can be achieved by means that are less restrictive of competition





