Röda varningar för flöden efter snösmockan

Flöden som är så höga att de föranleder en röd varning uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.– Vi har ett besvärligt läge egentligen från norra Gävleborg till Västernorrlandskusten, främst runt Sundsvall. Det är kraftigt snöfall, det är det stora problemet.

Under eftermiddagen frös det på i de berörda områdena och snön blev fluffigare. Det innebär ett djupare snötäcke för bilisterna på de vägar plogningen inte hunnit med.– Jag tror folk faktiskt anpassat sig och kör försiktigt. I det här området har det också varit en omgång snö tidigare så de flesta har bytt till vinterdäck, säger Felicia Danielsson.

Från morgonen blev det kortare och längre stopp på flera ställen längs E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall, i båda riktningarna. Lastbilar stod stilla eller halkade av vägen. En del trafikolyckor och avåkningar inträffade i Västernorrland senare under eftermiddagen och kvällen. Vid riksväg 90 i Kramfors fick räddningstjänsten klippa upp en bil för att få ut folk. Skadeläget är oklart, rapporterarEn gul varning för tidvis kraftigt snöfall med halka och dålig sikt har utfärdats för Västerbottenskusten, mellan Umeå och Skellefteå.

