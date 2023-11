Röda korset om attacken mot lägret: ”Har rätt till skydd”

Enligt uppgifter från Hamas hälsoministerium i Gaza har minst 50 personer dödats och ytterligare 150 skadats till följd av tisdagens flyganfall mot flyktinglägret Jabalia i norra Gaza, skriver Al-Jazeera. Men enligt ett sjukhus som BBC varit i kontakt med rör det sig snarare om 400 döda och ännu flera skadade.

Hjälporganisationen Röda korset har tusentals volontärer på Västbanken och i Gaza för att bidra till arbetet i de krigsdrabbade områdena. – Vad vi däremot kan säga är att civilbefolkningen har rätt till skydd under krigets lagar.

I en färsk BBC-granskning avslöjar man nu att den israeliska armén även bombat platser på Gazaremsan som man tidigare uppmanat civila att fly till, så som Khan Yunis och Rafah i södra Gaza. Till BBC säger IDF att de kommer fortsätta rikta attacker mot terroristmål över hela Gazaremsan.

Under attacken mot flyktinglägret fortsatte israeliska stridsvagnar och trupper att avancera mot några av norra Gazas mest befolkade områden, inklusive Jabalia, som har fått utstå intensivt militärt tryck under den pågående konflikten. IDF beskriver det hela som den"andra fasen" i arbetet med att eliminera Hamas, skriver BBC.

