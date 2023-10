Röda Halvmånen: Bombningar kring sjukhus

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera!Efter att Israel återigen uppmanat civila i norra Gaza att ta sig söderut uppger palestinska Röda Halvmånen att delar av sjukhuset al-Quds har skadats till följd av israeliska attacker kring sjukhuset.

I en video som organisationen publicerat på X efter attackerna syns rum täckta av bråte, damm och urblåsta fönster. Människor håller för sina näsor och munnar och försöker i panik lämna sjukhuset med sina barn.

Bombanfallet slog ut majoriteten av vägarna till sjukhuset i staden Gaza, där tiotusentals människor har sökt skydd undan Israels intensiva attacker. Sjukhuset är överfullt av patienter som skadats i de israeliska attackerna. headtopics.com

Under natten till söndagen har antalet israeliska soldater som strider inne i Gazaremsan ökat, enligt den israeliska militärens talesperson Daniel Hagari. – Civila i norra Gaza, i Gaza stad, bör tillfälligt röra sig söder om Wadi Gaza till ett säkrare område, säger Daniel Hagari, talesperson för Israels militär, i ett videoklipp som publicerades på X på söndagsmorgonen.Han uppgav också att"humanitära insatser under ledning av Egypten och USA kommer att utökas" under början av nästa vecka, utan att ge några ytterligare detaljer.

