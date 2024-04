Robin Hanzl klar för Skåneklubben

Nu är han presenterad som Skåneklubbens första nyförvärv. – Robin är en mycket gedigen center som under flera år i Europa visat att han håller en hög nivå, inte minst under de senaste tre säsongerna i SHL, säger sportchef Björn Liljander i ett pressmeddelande.Det blev en rejäl budgivning efter att tjecken Robin Hanzl lämnade Timrå. Han har varit en pålitlig poängspelare för Timrå under sina säsonger, men klubben kunde inte erbjuda någon fortsättning för veteranen.

Enligt uppgifter till Expressen var HV71, Luleå och Malmö de heta klubbarna. För ett par veckor sedan hade Hanzl också mer eller mindre bestämt sig för HV71. Men det tog en vändning då Malmö erbjöd en helhetslösning med två år på kontraktet, och en bra lösning för Hanzl med familj. Kontraktet är skrivet över två år, trots att tjecken är 35 år. Björn Liljander menar på att man behöver addera rutin till sin trup

