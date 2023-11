Rita från Göteborg överlevde Hamas massaker

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT: IDF: Två soldater dödade i strider mot Hamas idag – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svt | Läs mer ⮕

GPSPORTEN: Oavgjort för Göteborg mot Örby på bortaplanHemmalaget Örby och Göteborg spelade oavgjort i division 1 södra dam i fotboll, 1-1 på söndagen. IFK Örby spelade lika mot IFK Göteborg dam Målskyttar blev Örbys

Källa: GPSporten | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Förslag i Göteborg: Barn i fyran ska kunna lyftas ur skolanHögerpartiernas budgetförslag Göteborg

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: SAS skrotar direktlinjen till New York från GöteborgI april gjorde SAS storsatsningen med flyg direkt från Göteborg till New York. Nu läggs linjen ner och i helgen gick sista flighten för säsongen. – Det är jättetråkigt

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Ideell förening i Göteborg misstänks för ekobrottEn ideell förening i Göteborg åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt folkbokföringsbrott, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Storvarsel på modebolaget Nakd i Göteborg – 80 tjänster ska bort80 tjänster ska bort från göteborgska modebolaget Nakd. Det säger vd:n Mattias Jacobsson till Dagens Industri. Efter en dryg knappt månad med ny vd varslas nu

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕