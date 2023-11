Rieks lyfter MFF-fördel: 'Nästan större laganda här än någonsin'

Dessutom har tabelltrean en Europa League-match fyra dagar senare. MFF-mittfältaren Søren Rieks tror dock inte att Häcken kommer lägga mycket fokus på Europaspelet när en toppkonkurrent gästar Bravida Arena.

Men 36-åringen är medveten om att två avslutande vinster förmodligen är det som krävs för ett nytt SM-guld. - Jag tycker att det är då vi ofta visat att vi är bäst, när vi haft ryggen mot väggen och vet vad det handlar om. Det är vinst som gäller, det är oftast då vi är bäst. Sedan är det lite skönt också, säger Søren Rieks till Fotbollskanalen. - Det är svårt att veta.

Elfsborg har några spelare som var med och vann klubbens senaste SM-guld 2012. Men MFF har fler SM-guldmedaljörer i sin trupp. - Det betyder mycket, just att du har gått igenom en säsong. Det händer alltid mycket och det är alltid upp och ner under en guldsäsong. Skador, avstängningar - allt möjligt. Har du den vetskapen i ryggsäcken så vet man vad som krävs och det handlar mycket om erfarenhet i de sista matcherna också. Att man hittar rätt balans i förhållande till nerver, prestation och allting.

Under tiden som MFF:s startelva föryngrats har rollen minskat hos flera av de tidigare SM-guldvinnarna. Alternativ att de inte kan spela som i fallen med Anton Tinnerholm och Anders Christiansen. Men även spelarna utanför startelvan drar sitt strå till stacken, enligt Rieks.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: MFF Direkt: Få det senaste om Malmö FF härRapport från MFF:s onsdagsträning.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Rydströms svar om Sibila: 'Skulle förstå om han tar ett huvudtränaruppdrag'MALMÖ. Ferran Sibila lämnar Malmö FF för finska HJK, erfar Fotbollskanalen. Då blir spanjoren saknad i MFF. - Det är en person och tränare som är jäkligt omtyckt här, säger MFF-tränaren Henrik Rydström.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i SundsvallDomen i det stora gängmålet i Sundsvall har kommit. 20 av de 24 åtalade döms till straff mellan från 11 års fängelse till ungdomsvård. SVT:s expert Sofia Yohannes förklarar vad som sticker ut.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: Bortglömda knepet för att leva till 100Det finns ett enkelt sätt att öka hälsan och livslängden, ändå pratar ingen om det.

Källa: opse | Läs mer ⮕