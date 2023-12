Richard Hammond provkör nya Porsche 911 GT3 och Marvel Games utvecklar spel med Blade

Richard Hammond gillar fortfarande att recensera bilar och nu har han äntligen fått provköra nya Porsche 911 GT3. Han älskar den, men tycker det är synd att man kan få den med manuell växellåda vilket gör den lite långsammare än med dubbelkopplingslådan som den han provkör har. Bilen är ju knappast slö för det och varje generation blir enligt Richard alltid snäppet bättre.

Marvel Games, Bethesda och Arkane, spelstudion bakom spel som Deathloop, Dishonored, Prey och Redfall, håller på att utveckla ett nytt spel där vampyrjägaren Blade kommer att spela huvudrollen. En första cinematisk trailer för Blade visades upp under gårdagens Game Awards och ni kan kolla in den här ovanför. Marvel skriver om det kommande spelet: "In Marvel’s Blade, Eric Brooks is the legendary Daywalker, half-man, half-vampire torn between the warm society of the living and the rushing power of the undead. Marvel’s Blade is a mature, single-player, third-person game set in the heart of Paris, now in development in collaboration with Marvel Game





Richard Hammond kör återigen en Rimac. Det går bättre denna gången....För sex år sedan körde Richard Hammond en Rimac Concept One och det gick dåligt. Åt helvete faktiskt, eftersom Richard kraschade bilen. Det kan ni se här nedanför. Nu heter bilen Rimac Nevera men är fortfarande en galen bil. Men Richard har vågat sig tillbaka bakom ratten. Han tar det lugnare den här gången, vilket kanske är vettigt.

Svensk bilsamling ska auktioneras ut. The W Collection.En svensk affärsman med en hel del pengar på banken ska nu sälja av sin samling av bilar. Det handlar främst om bilar från Ferrari, Porsche och Mercedes med en hel del klassiker och pärlor i samlingen. Bland bilarna finns fyra Mercedes-Benz, bland annat en måsvinge-merca i form av en 300SL från 1955 och två 300SL Roadster från 1957 och 1963.

Miljardärens rymdbolag ska sluta flyga turisterRymdbolaget Virgin Galactic, grundat av miljardären Richard Branson, rusar med nästan 30 procent efter besked om flera kostnadsbesparingsåtgärder. Bland annat ska bolaget pausa sina turistflygningar ut i rymden.

Reaktionerna efter FBK-backens hint till Wallin: ”Det exploderade”Jeremy Groleau: ”Då skulle jag älska att stanna här”

Ukraina moderniserar sin sjukvård mitt under brinnande krigSamtidigt som sjukhus bombas utvecklar Ukraina sin sjukvård – med stöd av Sverige. Kriget har skapat akuta behov, av både proteser och fertilitetsvård.

