Resolution Games samarbetar med Wizards of the Coast för att skapa ett Dungeons & Dragons-spel för virtuell verklighet

Den svenska spelstudion Resolution Games kommer att samarbeta med Wizards of the Coast för att göra ett Dungeons & Dragons-spel för virtuell verklighet. Med tanke på att utvecklarens tidigare VR-spel, Demeo, lägger en bra grund för ett Dungeons & Dragons-spel kan detta säkert bli något vettigt. Fokus kommer att ligga på virtuell verklighet men tydligen ska det även kunna spelas på vanliga skärmar om man nu vill det. Spelet är på gång för PlayStation 5 och Windows.





Spela A Plague Tale: Innocence. Gratis på Epic Games Store just nu.Det sista spelet som Epic Games Store bjuder på i den här säsongens gratisspelutdelning är A Plague Tale: Innocence, så om det är något du vill ha i ditt spelbibliotek så hittar du det via länken nedan. Spelet är också just nu tillgängligt på PlayStation Plus Essential, så om man har det kan man även spela det på PlayStation utan extra kostnad.

Marvel's Guardians of the Galaxy. Gratis på Epic Games Store just nu.Marvelx27s Guardians of the Galaxy var ett rätt bra spel men fick inte alltför mycket uppmärksamhet när det väl släpptes och någon större kommersiell succé blev det aldrig. Det brukar innebära att inte alltför många äger spelet men det kan man nu ändra på då spelet just nu är helt gratis att ladda ner från Epic Games Store.

Spela Ghostrunner. Gratis på Epic Games Store just nu.Ghostrunner är rätt bra grejer och just nu kan man få spelet utan att betala en endaste krona. Så om detta är ett spel du vill ha i ditt spelbibliotek så får du se till att lägga till det innan klockan 17.00 i morgon. Du hittar spelet via länken nedan.

Spela Saints Row. Gratis på Epic Games Store just nu.Det senaste Saints Row-spelet är just nu helt gratis borta på Epic Games Store. Spelet fick ju inte direkt jättelysande betyg när det släpptes men för noll kronor kanske det åtminstone är värt ett musklick eller två så man har det i spelbiblioteket för en regnig söndag eftermiddag. Det kommer dock endast vara gratis att plocka hem fram till 17.

Årets AGDQ drog in 2,5 miljoner dollar. Awesome Games Done Quick då.Nu har årets upplaga av Awesome Games Done Quick (AGDQ) avslutats, och än en gång drog en vecka med speedruns in massvis med pengar till välgörande ändamål. Mer specifikt samlades det in 2 515 720 dollar, vilket är en aning mindre än förra året då de fick in 2 642 493 dollar.

Death Stranding släpps till iPhone 15 Pro nästa vecka. Kommer även till vissa iPads och Mac.Nästa vecka släpper 505 Games sitt spel Death Stranding till iPhone 15 Pro-modellerna, vissa iPad-modeller samt Mac-datorer som kör Apples egna M-chip. Det handlar om Directors cut-versionen av spelet vilken ska inkludera en del material som inte återfanns i Death Stranding när spelet ursprungligen släpptes för lite över fyra år sedan.

