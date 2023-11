Rekordlång kö när Eko öppnade i Valbo

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

DAGENSSAMHALLE: Så når socialtjänsten familjer i utsatt område – "Vi möter oftast nyfikenhet"En granskning av socialtjänsten i Linköping visade att vart tredje barn som placerats på hvb-hem inte fått en enda insats tidigare. Oftast för att föräldrarna tackat nej. Det blev startskottet för en genomgripande förändring.

GDNYHETER: 154 kvadratmeter stort hus i Valbo såltLinn Victoria Westerdahl, 32, och Niklas Mats Olof Westerdahl, 33, har tagit över fastigheten på Skräddarsvägen 3 i Valbo från Bengt Stefan och Helga Henrietta Rasi. Ägarbytet blev klart i september 2023 och köpesumman blev 2 900 000 kronor. Huset har en boyta på 154 kvadratmeter.

SVD: Uppgifter: Rafah ska öppnaEn ny överenskommelse för att utländska medborgare och en del svårt skadade ska kunna lämna Gazaremsan redan i dag är klar, rapporterar medier i Israel. Avtalet ska ha medlats fram av Qatar, med stöd av USA. Hur länge gränsövergången Rafah kommer att vara öppen för evakuering är oklart, enligt uppgifterna.

DAGENSINDUSTRI: Wall Street väntas öppna kring nollan – Wework rasar i förhandelnDe amerikanska börserna väntas inleda onsdagen kring nollan inför onsdagskvällens räntebesked från Federal Reserve. Kontorshotellaktören Wework rasar i förhandeln efter uppgifter om att bolaget planerar att ansöka om konkurs under nästa vecka.

