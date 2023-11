Reinfeldt om Saudiarabien-VM 2034: 'Vi kommer att framföra vår syn'

Dessutom har Fifas president Gianni Infantino redan slagit fast att mästerskapet kommer att hamna vid den Persiska viken. Nu ger Svenska Fotbollsförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt sin syn på saken. Han anser att situationen är"olycklig".

- Vi hade önskat att fler nationer hade visat intresse och haft möjlighet att kandidera för värdskapet så konkurrens hade funnits. Nu får vi konstatera faktum och hoppas att Saudiarabien lever upp till det ansvar som kommer med ett eventuellt värdskap, säger Reinfeldt i ett uttalande.

Vidare menar förbundet att man kommer"följa Fifas utvärdering av Saudiarabiens bud" och"lyfta den svenska ståndpunkten" under den kommande beslutsprocessen.

- Vi kommer att framföra vår syn på Saudiarabien som möjlig VM-arrangör i en sådan beslutsprocess. För oss är det viktigt att man utöver de självklara sportsliga förutsättningarna också beaktar frågor som exempelvis rör grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, pressfrihet och inblandning i väpnade konflikter, när man avgör var mästerskapet ska genomföras.

Fifas budgivningsregler gjorde det endast möjligt för nationer från Asien och Oceanien att lägga bud på VM 2034.

