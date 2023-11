Reinfeldt kritiskt till fotbolls-VM i Saudiarabien

Ingen bindningstid.Expressen Premium – alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidningenprenumerationsvillkoren. Dagens Nyheter är en del av Bonnier News AB, som ansvarar för kundrelationen samt för behandlingen av dina personuppgifter. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOTBOLLSKANAL: Reinfeldt om Saudiarabien-VM 2034: 'Vi kommer att framföra vår syn'Saudiarabien kommer arrangera VM 2034.Nu ger Fredrik Reinfeldt sin syn på saken.- Vi hade önskat att fler nationer hade visat intresse säger SvFF:s ordförande i ett uttalande.

SYDSVENSKAN: Förbundsbasen: 'En olycklig situation'Saudiarabien är enda kandidat som värdnation för VM-slutspelet i fotboll 2034 – och lär få arrangera.

SYDSVENSKAN: Norsk kritik mot Saudibeslut: 'Ingen konkurrens'Allt talar för att Saudiarabien tilldelas herrarnas fotbolls-VM 2034.

SYDSVENSKAN: – nu talar allt för VM i SaudiarabienAllt tyder på att Saudiarabien får arrangera herrarnas fotbolls-VM 2034.

SPORTEXPRESSEN: Reinfeldt om VM i SaudiarabienVM 2034 går av allt att döma till Saudiarabien. Något som Fredrik Reinfeldt och SvFF beskriver som olyckligt. – Vi hade önskat att fler nationer hade visat intresse och haft möjlighet att kandidera för värdskapet så konkurrens hade funnits, säger ordföranden i ett uttalande.

SVTNYHETER: Fotboll: Fredrik Reinfeldt om VM i Saudiarabien: Olycklig situationSaudiarabien är enda sökande till VM 2034. Nu kommenterar SvFF:s ordförande Fredrik Reinfeldt situationen. – Vi hade önskat att fler nationer hade visat intresse och haft möjlighet att kandidera för värdskapet så konkurrens hade funnits.

