Regeringen presenterar humanitärt stödpaket

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Regeringen: Ersättningen till friskolor ska göras omDN har tagit del av den utredning som regeringen presenterar i slutet av veckan.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Susanne Nyström: Regeringen måste göra friskolelobbyisterna tokförbannadeFrågan är inte om skolpengen måste göras om. Frågan är varför det inte har hänt för länge sedan.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: ”Stoppa förlusten av Sveriges biologiska mångfald till 2030”Tio företrädare för naturorganisationer: Regeringen måste visa mer handlingskraft för att rädda de livskraftiga ekosystemen i vårt land.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Tänker regeringen lämna sjukvården i sticket?Inget politiskt parti använder slagord som ”Vi lovar färre händer i vården” eller ”Vi säger JA till sämre vård och längre vårdköer.”

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Österödskvinnan: Göteborg ställer ut Sveriges äldsta skelettHon var reslig, mörkhyad och blev runt 70 år gammal. Österödskvinnan begravdes i en skalbank norr om Lysekil för 10 000 år sedan.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: OS-kvalet inte längre i Sveriges händer: 'Aldrig varit i den situationen'MALMÖ. OS-drömmen kan ha gått i kras. Nu spelar det inte längre någon roll hur bra Sverige gör ifrån sig. Spanien måste tappa poäng på annat håll. - Jag är ganska besviken, säger Filippa Angeldahl.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕