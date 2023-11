Reagerar efter Mowinckels diskning: ”Sanslöst”

I helgen gick den alpina världscupen av stapeln med premiär i österrikiska Sölden. Och då föll det första offret för det nya regelverket. Den norska skidåkerskan Ragnhild Mowinckel låg på en sjätte plats men diskvalificerades redan efter första åket. Skidorna undersöktes och visade sig innehålla fluormängder långt över gränsvärdet.Svenska skidstjärnan Kristoffer Jakobsen är inte orolig att drabbas för egen del men erkänner att han blev chokad när domen mot Mowinckel kom till känna.

– Så länge man går den vägen så är man lugn, men om man håller på att vara nostalgisk och spara på gamla vallor som funkade bra förr så ska man kanske passa sig. Det svenska skidförbundet har tydligt tagit ställning i frågan och konstaterat att de är emot användningen av fluor. Men Jakobsen lyfter att det trots övertygelsen finns vissa orosmoment kring testningen.

– Det enda är att det är stressande med det här verktyget, och det är många som ifrågasätter hur säkert det är. Jag har hört att det är mejl som snurrar omkring där de har tyckt att det inte är säkert nog, att det inte känns bra och att de känns osäkert med de här testerna.

Jakobsen betonar att han tycker att det är rätt beslut att jobba mot användningen av fluor. Han lyfter dock att det finns en risk för att oskyldiga blir diskade och att det på ett vis hänger i luften.Anna Swenn-Larsson: ”Tycker extremt synd om Ragnhild”

