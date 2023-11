Rasmus Dahlins smäll: Mäktiga sviten bruten

– Det var ingen stormatch vi gjorde, men ibland får man bara vara nöjd med poängen efter en vinst, kommenterade Power till nhl.com.Man vann skotten med 40-15 och det var frustrerade hemmaspelare efteråt.

– Med så många som fyrtio skott på mål borde vi göra fler än två mål, suckade Travis Sanheim när han mötte media efter slutsignalen. Samuel Ersson, 24, kom in och ersatte Carter Hart mellan stolparna i Philadelphia i mitten av den första perioden.

