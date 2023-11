Räntan lämnas oförändrad i USA

Under onsdagskvällen stod det klart att Federal Reserve lämnar precis som väntat räntan oförändrad i intervallet 5,25–5,50%.Handelsbanken kommenterar i en snabbkommentar att banken fortsatt tror att Federal Reserve är klara med sina räntehöjningar. Samtidigt är räntesänkningar ”långt borta” på grund av inflationen, skriver storbankens ekonom Johan Löf på Twitter.

