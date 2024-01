Prince of Persia: The Lost Crown fångar inte bara det som gjorde spel som The Sands of Time så bra, utan det löser också många av de små problemen som plågade de 3D-spelen i denna serie genom att välja en 2D-perspektiv - och äga det. Det fungerar också extremt bra som en traditionell Metroidvania, håller fast vid beprövade element i genren men utför dem med precision. Sedan igår finns det en gratis demo av spelet för dem som är intresserade av att kolla in spelet innan det släpps.

Det släpps i sin helhet den 16 januari till PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch och PC





