Pressbyråns annonser med gravida kvinnor får kritik

Fyra kvinnor som är mellan graviditetsvecka 28 och 38 delar med sig av tips på sina bästa snacks i butikskedjans nya annonser. Souad, som är i vecka 35, föredrar chokladdryck, glasspinne och chokladbitar. Adrienne, vecka 38, gillar chips och lakrits.

– Jag blir besviken. Jag tycker att det känns oansvarigt av företaget att både vända sig till, och använda, gravida kvinnor på det här sättet. Det är ju inte sånt här som de behöver mer av, säger hon.Foto: Livsmedelsverkethar väckt känslor också i sociala medier, bland annat på Instagram. ”Pinsamt Pressbyrån.

– Det kan vara lockande att äta för två när man är med barn, men det behöver man inte. Man behöver som mest 500 kilokalorier extra per dag i slutet av graviditeten, säger Åsa Brugård Konde. Det blir allt vanligare med övervikt (BMI över 25) och fetma (BMI över 30) under graviditeten. Bland kvinnor som skrevs in vid mödrahälsovården mellan åren 1992 och 2021 ökade förekomsten av övervikt eller fetma från 25 procent till 45 procent, enligt statistik från Socialstyrelsen. Det medför risker för kvinna och barn under graviditet och förlossning. headtopics.com

Pressbyråns nya kampanj sänder märkliga signaler, menar Olof Stephansson, förlossningsläkare och professor.– Den ger sken av att den här typen av mellanmål är något normalt att äta för en gravid kvinna. Det överensstämmer ju verkligen inte med de kostråd som ges av mödrahälsovården eller specialistläkare.Pressbyrån vill inte svara på DN:s frågor om den nya kampanjen.

Läs mer:

dagensnyheter »

Svenskan uppges invald i exklusiv klubbTidigare fick inte kvinnor vara med i Augusta National Golf Club. Nu uppges Annika Sörenstam, 53, ha valts in i den exklusiva golfklubben. Läs mer ⮕

Regionen tacklar övervikt bland gravida: ”Gyllene tillfälle”Region Värmland siktar på att minska antalet gravida med övervikt. Därför har man nu infört Leva-metoden som tredje region i landet. Läs mer ⮕

Fertilitetsläkaren: Det här är bästa åldern för kvinnor att skaffa barn iI den ålder dyker fertiliteten ordentligt hos kvinnor och missfallsrisken ökar Läs mer ⮕

Advokatsamfundet vidtar flera åtgärder mot ”advokatröta”Advokater har dömts till fängelse för grova brott och haft kärleksrelationer med gängkriminella. Efter kritik vill Advokatsamfundet nu skärpa tillsynen. Läs mer ⮕

Liverpoolstjärnan Salah får hård kritikLiverpoolstjärnan Mohamed Salah är en muslimsk superkändis. Han får kritik från arabiskt håll för att han vägrar ta ställning för Hamas i kriget mot Israel. Läs mer ⮕

- 'Han är värd ett lag som kan vinna allsvenskan''JUST NU: Allsvenskan' ger dig allsvenska nyheter - varje vardag.Här får du en rapp, newsig podd med bakom kulisserna-känsla från Fotbollskanalens redaktion. Läs mer ⮕