– pressat trafikläge på flera håll

Under natten snöade det en halv till mer än en decimeter i Gävleborg. Ute vid Kuggören, öster om Hudiksvall, uppmättes samtidigt vindbyar på 20,8 sekundmeter. – Störst snömängder och blåsigt har vi i området mellan Söderhamn och Sundsvall, säger meteorolog Linus Karlsson vid SMHI.

Redan från morgonen blev det kortare och längre stopp på flera ställen längs E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall, i båda riktningarna.

Hudiksvalls kommun gick upp i beredskapsläge med anledning av ovädret. Men även om vädret varit besvärligt har hemtjänst och annan verksamhet fungerat utan avvikelser. – Det är ingen större dramatik, säger Jan Kroppegård, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Utöver den orangea varningen för kustlandet har SMHI utfärdat en gul varning för övriga delar av Gävleborgs län och södra och mellersta Jämtlands län, öster om fjällen. En gul varning gäller också för Västerbottenskusten, mellan Umeå och Skellefteå.

– Snöfallet mattas gradvis av. Under sena kvällen och natten till torsdag berör det främst Ångermanland och Västerbottens kustland, säger Linus Karlsson. För torsdagen gäller fortsatt gul varning för kraftigt snöfall längs Västerbottenskusten samt en gul varning för plötslig ishalka i sydvästra Svealand, i samband med underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.

