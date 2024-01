Premiär för serien Masters of the Air på Apple TV+

Idag är det äntligen dags för serien Masters of the Air att ha premiär på Apple TV+. Serien, som är i nio delar, baseras på boken med samma namn och den handlar om den sanna historien om en amerikansk bombflygsdivision (The Bloody Hundredth) under andra världskriget. Gary Goetzman, Tom Hanks och Steven Spielberg producerar och detta är den första serien som är producerad av Apple Studios tillsammans med Playtone och Amblin Television.

I rollerna ser vi bland annat skådespelarna Austin Butler, Anthony Boyle, Barry Keoghan och Branden Cook.Five miles above the ground and behind enemy lines, eleven men inside a bomber known as a 'Flying Fortress' battle unrelenting flocks of German fighters





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Kika på titelsekvensen från Masters of the Air. Miniserien har premiär i januari.Den 26 januari har den nya miniserien Masters of the Air premiär på Apple TV+, och ovan går det att kika på den rätt mäktiga titelsekvensen från serien för lite extra pepp.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Apples nya TV-app kommer till fler plattformar. Med nya sidomenyn.Apple har bekräftat att den nya designen för Apple TV-appen, som introducerades med tvOS 17.2-uppdateringen för Apple TV kommer att släppas till en rad andra enheter. Detta gäller alltså smarta TV-apparater, streamingenheter och spelkonsoler från flera tillverkare.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Killers of the Flower Moon har premiär på Apple TV+Killers of the Flower Moon kommer att ha premiär på Apple TV+ fredagen den 12 januari. Filmen hade biopremiär den 20 oktober förra året och har gått att köpa som VoD-film sedan den 5 december. handlar om hur FBI utreder varför flera medlemmar ur den amerikanska ursprungsbefolknings-stammen Osage mördas. I rollerna syns bland andra Leonardo DiCaprio, Robert De Niro och Lily Gladstone.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Google och LG meddelar att TV-apparater kommer att fungera som hubbar för Google HomeGoogle och LG har meddelat att utvalda TV-apparater och enheter med Google TV och andra Android TV OS kommer att fungera som hubbar för Google Home och Matter. LG:s TV-apparater kommer att kunna styra både LG- och Google Home-enheter direkt från TV:n eller ThinQ-appen. Funktionen lanseras senare i år.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Försäljningsförbudet på Apple Watch pausat. Åtminstone temporärt.Apple har lyckats få till en tillfällig paus på försäljningsförbudet för Apple Watch, som började gälla i tisdags i USA. Efter en begäran från Apple har en domstol beslutat att stoppa import- och försäljningsförbuden tills amerikanska tullen avgör om de ändringar Apple gör på klockan är tillräckliga för att undvika de patent som orsakade förbudet.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Apple kommer att öppna upp NFC i Europa. Öppnar för konkurrenter till Apple Pay.EU är på Apple både här och där. En sak som de bråkar med Apple om är Apple Pay, som de tycker är alldeles för dominant. Vilket stämmer, det finns ju Google Pay och liknande på andra telefoner, men kör du iPhone är det Apple Pay som gäller.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »