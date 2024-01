Porsche Taycan får uppdaterad version med snabbare laddning i kalla temperaturer

Snart kommer Porsche att rulla ut en uppdaterad och ansiktslyft version av elbilen Taycan. Nu är de snart klara med sluttesterna och bilen har fått genomgå över 360.000 mils körning i några av världens mest extrema miljöer - från +53 grader i Death Valley till -41 grader i den norra polcirkeln. Och det är just när det är riktigt kallt som den nya versionen kommer att briljera. Den ska nämligen kunna ladda dubbelt så snabbt som föregångaren när minusgraderna börjar krypa på.

"Faster, higher, further – we have improved the new Taycan in practically every discipline compared to its predecessor. And because the changes are so extensive, the gruelling testing programme is almost comparable to that for a new model.





