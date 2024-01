Porrföretaget Aylo blockerar tillgången till tjänster i North Carolina och Montana

Det gigantiska porrföretaget Aylo blockerar nu tillgången till deras tjänster i de två amerikanska delstaterna North Carolina och Montana. Aylo driver bland annat porrtjänster som Pornhub, Redtube, Brazzers och YouPorn. Att Aylo blockerar sina tjänster beror på att North Carolina och Montana röstat igenom delstatslagar som kräver att de som besöker porrtjänster ska kunna verifiera sin ålder med hjälp av att bifoga en id-handling till tjänsterna.

Detta anser Aylo är en ineffektiv metod och förespråkar att åldersverifieringen ska ske på den dator eller mobil som används för att besöka tjänsterna. I ett meddelande till sina besökare i North Carolina och Montana skriver Aylo-tjänsterna: "The safety of our users is one of our biggest concerns. We believe that the best and most effective solution for protecting children and adults alike is to identify users by their device and allow access to age-restricted materials and websites based on that identification. Until a real solution is offered, we have made the difficult decision to completely disable access to our website in your state





