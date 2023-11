Politiker kritiserar medias bevakning av hotellsatsningen i Junsele

I klippet berättar han om varför han menar att Sollefteå är en bananrepublik när det gäller projektet i Junsele.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Bilbrand spred sig till villaEn brinnande bil antände fasaden på en villa i Långsele väster om Sollefteå tidigt på tisdagsmorgonen.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Susanne Nyström: För många ex-politiker har usel arbetsmoralRiksdagen är på väg att klubba igenom ett bidragstak för familjer som har det tufft ekonomiskt. Samtidigt betalar Statens tjänstepensionsverk varje år ut miljontals kronor till ex-riksdagsledamöter som i många fall kan jobba.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Tysk högerextrem politiker gripen efter HitlerhälsningDen tyska AFD-politikern Daniel Halemba greps på måndagen efter att ha visat upp nazistiska symboler och flera gånger utropat ”sieg heil”.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Här är svensken bakom propaganda­kanalen Visegrád 24Polska staten betalar • Sprider lögner om Sverige • Hedersgäst på SD:s slottskonferens • Delas av M-politiker.

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Kommunalrådet om hotellplanerna: ”Beslutet förändrar inget”Hur går det med planerna för ett storhotell i Junsele? Det är en fråga som Sollefteåborna skulle få svar på i kommunfullmäktige under måndagen.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: ”Politiker i Malmö kommunfullmäktige, var modiga och våga värna skolan!”Inlägg av fackliga företrädare.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕