Polisen: ”Ansvaret vi har som invånare är skitstort”

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFV_MAGASIN: LKAB tar över ansvaret för att bygga Hybrits demonstrationsanläggningGruvjätten LKAB kommer att ta över ansvaret för att bygga demonstrationsanläggningen inom Hybrit-projektet i Gällivare.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Gängman hade handgranat i sin bostad – frias av domstolTog först på sig ansvaret för handgranaten – men ändrade sig.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Keira Jones, 17, pepparsprejad av polisen på fotbollsmatchI samband med Championship-mötet utbröt tumult. Så pass att polisen valde att pepparspreja ett antal supportrar på läktaren. Nu berättar Keira Jones, 17, om hur hon drabbades under mötet mellan Cardiff och Bristol. – Jag var verkligen rädd, säger hon till Wales online.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Polisen: Så ska väskförbudet på stora evenemang fungeraFrån 1 november råder väskförbud på större evenemang. Här är polisens information om vilka evenemang och väskor det gäller och vilka undantagen är.

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

NWTSE: Topphemliga insatsen avslöjad – därför dök polisen i KlarälvenSjöpolisens dykning i Klarälven i somras var topphemlig.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

SR_EKOT: Ekot 16:45 Polisen förbjuder all typer av väskor på större evenemangNyheter och fördjupning – från Sverige och världen.

Källa: sr_ekot | Läs mer ⮕