Polis arama çalışmalarını yoğunlaştırdı

Grannen Susanne Murphy, 50, kryper på golvet hemma om kvällarna – av rädsla för att skytten lurar i hennes bakgård.Gula avspärrningsband hängs upp kors och tvärs vid floden Androscoggin.

Utredarna verkar särskilt intresserade av en båtramp vid en parkeringsplats. Här fann man de sista spåren efter den misstänkte gärningsmannen Robert Card, 40.Lämnade allt vid båtrampenFyra timmar senare hittades hans vita Subaru, med billyktorna tända och dörren öppen, 14 kilometer bort. Inuti bilen låg ett vapen.– Det var en hel parad av sirener här, säger grannen Susanne Murphy och visar med händerna längs gatan.

– Vi har haft helikoptrar över oss hela tiden. Det är rätt bisarr upplevelse att få sökljusen rakt ner i trädgården.Bakom hennes hus flyter också floden som polisen finkammar med sonar.Men än så länge har polisen inte många ledtrådar att gå på. headtopics.com

Det är dessa uppgifter som ska ha fått polisen att rikta fokus på vattnet och skogen där bilen övergavs.Har fått in 500 tips – Vi följer varenda tips som kommer in. Det spelar ingen roll hur litet det är, eller hur många. Vi kommer lägga alla resurser vi kan på detta, säger Ryan McGee, polischef i Lisbon, under sökinsatsen till Aftonbladet.

Fyra av åtta dödsoffer på restaurangen Schemengees var nämligen döva och spelade spelet cornhole när Robert Card öppnade eld. De hörde aldrig skotten komma.

