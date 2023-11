Podd: Så groomas barn till att mörda

Kort därefter hejdas en 15-åring just som han ska hoppa in i en taxi. En polis har fått syn på honom, och upptäcker ett vapen i byxlinningen. Mordvapnet. Taxin är beställd till en adress vid Augustenborgstorget.kvinnor som lastar stora väskor in i en bil. Det visar sig att de håller på att tömma en lägenhet där den 15-årige skytten hållits inkvarterad under förberedelserna för mordet.

15-åringen är på rymmen från ett SiS-hem. Han flydde i bara kläderna och kom i kontakt med Malmögänget Satudarah Assassins. – De tog hand om honom och såg till att hade tak över huvudet. Han fick mat, droger och till slut ett vapen, säger Sydsvenskans reporter Erika Oldberg i podden.skytten har redan dömts för mordet. Men nu börjar rättegången mot det polis och åklagare menar är hans uppdragsgivare. Med hjälp av en lång indiciekedja vill de bevisa hur det kriminella gänget förberett 15-åringen på att skjuta.

Hur gör gängen för att locka in barn i gängkriminalitet? Och går det att göra något åt det? Lyssna på det senaste avsnittet av

