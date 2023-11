Planen för Mello efter nya väskförbudet: ”Förståelse”

Det betyder att man inte längre kommer få ta med sig väskor på exempelvis stora idrottsevenemang eller konserter och festivaler. Ett evenemang som kan komma att drabbas är Melodifestivalen som ger sig ut på sin årliga turné i februari nästa år.

– Vi undersöker nu väskförbudets konsekvenser för Melodifestivalen. I grunden är vi positiva eftersom syftet är att öka tryggheten och vi tror att publiken har stor förståelse. Under turnén kommer vi som alltid att jobba mycket med säkerheten så att alla kan uppleva Melodifestivalen 2024 som ett lika trevligt och tryggt evenemang som vanligt, säger Anders Wistbacka, projektledare för Melodifestivalen.

Till Expressen säger Peter Uksila, projektledare för Melodifestivalen på Live nation, att säkerhet alltid är högsta prioritet. – Vi har sedan länge, tillsammans med arenorna, en tät dialog med polis och relevanta myndigheter. Med anledning av myndighetsbeslut av väskförbud på större evenemang, inklusive våra konserter och festivaler, råder för närvarande förbud för alla typer av väskor och handväskor, säger Peter Uskila på Live nation.

– Vi kommer att informera samtliga biljettköpare om vad som gäller inför och under deras besök på våra evenemang och uppmanar alla att hålla sig uppdaterade.

