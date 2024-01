Pininfarina presenterar eldriven husbil på CES-mässan

Pininfarina har tillsammans med AC Future tagit fram eTH (Electric Transformer House) som är en helt eldriven husbil. Konceptet visas just nu upp på CES-mässan i Las Vegas och med denna vill man blanda smart teknik med ett lyxigt boende på hjul. Väl parkerad kan man öka på boendeytan upp till 37 kvadratmeter tack vare att bilen kan breddas åt tre olika håll.

På insidan finns alla moderniteter man kan tänkas behöva när man är ute på tur och solcellspanelerna på taket ska göra att man ska kunna klara sig utan landström en längre period. Det finns även en vattengenerator som ska kunna omvandla luftens fuktighet till upp till 50 liters dricksvatten om dagen, vilket låter väldigt bra om det nu stämmer





