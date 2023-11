Pilot ville vända planet – fick dödshot av kollega

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Andrepiloten, som var beväpnad, ska ha sagt till kaptenen att han skulle bli ”skjuten flera gånger” om han valde att vända planet. Bild: Ted S. WarrenNär en passagerare ombord ett plan drabbades av en medicinsk nödsituation ville flygplanets kapten avvika från deras rutt.

Det var i augusti som den misstänkte pilot var i tjänst som andrepilot under en flygresa. Under resans gång ska en passagerare ombord ha drabbats av en medicinsk nödsituation, vilket fick flygplanets kapten att vilja avvika från deras planerade rutt.Andrepiloten, som var beväpnad, ska då ha sagt till kaptenen att han skulle bli ”skjuten flera gånger” om han valde att vända planet.

Andrepiloten hade tillstånd att bära ett vapen som en del av ett säkerhetsprogram, vilket är tänkt som ett extra försvar i fall planet skulle riskera att kapas.att den misstänkte mannen inte längre jobbar hos dem. Han ska även ha tagits bort från programmet som tillåter vissa piloter att bära vapen.

