Pierce gör avsättning och nedskrivning om totalt 64 Mkr

DAGENSINDUSTRI: Cantargia har genomfört riktad nyemisson om 59 MkrStyrelsen för Cantargia har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 16,7 miljoner aktier till en teckningskurs om 3:55 kronor per aktie.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Notes vd har sålt aktier för nära 8 MkrJohannes Lind-Widestam har sålt 55.000 aktier i kontraktstillverkaren Note, där han är vd, för omkring 7,9 miljoner kronor.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: En tredjedel av pengarna fattas för Stadsteatern och Malmö LiveMiss i budgeten: Det saknas 58 Mkr.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Skanskas resultat klart lägre än väntatByggjätten skanskas rörelseresultat i tredje kvartalet uppgick till 549 miljoner kronor, det var klartlägre än jämförelsekvartalets 1.518 Mkr och klart ägre än väntade 1.648 Mkr, enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Högre resultat för Nordic PaperPappersbolaget Nordic Paper redovisade ett rörelseresultat på 69 miljoner kronor vilket är en ökning från 40 Mkr under samma kvartal 2022.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕