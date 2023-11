Peter Alestig: Stigande hav hotar även Sverige

Höstens kraftiga stormar tar död på en av de mest envisa klimatskeptiska myterna: att stigande hav inte skulle vara ett problem i Sverige. Havet hotar inte bara Skånes kuster – utan hela landets finansiella stabilitet. Det som skett i Fairbourne i Wales visar på riskerna.

Det finns en märklig paradox med havsnivåhöjningen. Det som sker på Grönland illustrerar det tydligt. När isen smälter stiger inte havsnivån runt jätteön.Det beror bland annat på att Grönlands enorma massa har samma effekt på havet som månen – den drar havet till sig.

Detta har fått havsnivåhöjningen att ta en undanskymd roll i den svenska klimatdebatten. Men i verkligheten är de stigande haven ett snabbt växande problem även för Sverige. SMHI beräknar att havet i Sverige har stigit i medeltal med ungefär 15 centimeter sedan slutet av 1800-talet, som en konsekvens av klimatförändringarna.inte dramatiskt – men det är när stormar slår till som de högre havsnivåerna kan få katastrofala följer.

Frågan som många kustkommuner kommer att ställas inför är hur mycket man ska investera i att skydda de utsatta områdena mot de stigande haven. När kommer man till gränsen där man säger: det räcker nu?att skyddet skulle kosta mer än det smakar. Från 2054 bedöms samhället inte längre vara beboeligt. Huspriserna rasade 40 procent.

