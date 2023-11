Person påkörd av bil

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

DAGENSNYHETER: Beväpnade ungdomar rånade person i GöteborgTvå tonåringar har rånat en person i Kållered i Göteborg, uppger polisen. Gärningsmännen var beväpnade med pistolliknande föremål och kniv.



NT_ROSLAGEN: Person befaras ha omkommit i villabrandPolisen misstänker att en person har omkommit i en villabrand i Surahammar under måndagskvällen.



DAGENSNYHETER: Person befaras ha omkommit i villabrandPolisen misstänker att en person har omkommit i en villabrand i Surahammar under måndagskvällen.



SYDSVENSKAN: Person befaras ha omkommit i villabrandPolisen misstänker att en person har omkommit i en villabrand i Surahammar under måndagskvällen.



P4 GOTLAND: Medicinen förväxlades – person fick vårdas i tre dygnHemtjänstpersonal blandade ihop en brukares medicin med en annans.Personen som fick den felaktiga medicinen behövde sjukhusvård i flera dygn efter händelsen.Mer ...



SVTNYHETER: Person gripen efter bråk – en förd till sjukhusEn person har förts till sjukhus med skärskador, enligt polisens initiala uppgifter. Det efter ett befarat bråk i en bostad i Västerås på onsdagsmorgonen. En misstänkt gärningsperson greps på plats.

