Per Svärdssons jaktbolag Open Air Group omsätter en miljard

Ange ditt företags namn eller organisationsnummer för att hämta adressuppgifter. Hittar du inte ditt företag i sökresultatet? Vänligen ange uppgifterna manuellt.Adlibris, Nordens största nätbokhandel, förstod att om man ska fortsätta vara marknadsledande måste man ständigt ligga i framkant vad gäller kundupplevelse.

– Vi började med att kartlägga kundupplevelsen längs hela kundresan. Vi såg att vi ville jobba mer med kunddata, få en kunddriven kommunikation och förbättra kundupplevelsen, säger Veronica Fras, CMO på Adlibris. headtopics.com

– Eftersom vi har mer än 13 miljoner titlar så var en viktig insikt att vi behövde hjälpa kunden att hitta rätt i varje del av kundresan. Genom att personalisera och lyfta fram det mest relevanta för varje kund i olika kanaler kan vi inspirera kunden till att hitta sin nästa läsupplevelse och säkra att köpet görs hos oss, fortsätter hon.Adlibris insåg att den kompetens man behövde inte räckte till i organisationen.

– Remotion hjälpte oss att formulera en målbild och strategier för vad vi som organisation vill driva för att skapa en bättre upplevelse för våra kunder. De hjälpte oss också att utvärdera olika tekniska lösningar som vi upphandlade, implementerade och lärde oss använda för att skapa bättre kundupplevelser, säger Veronica Fras. headtopics.com

