Pengar beviljas för att rusta upp vid vattenfall

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

Läs mer:

Hallandsposten »

Mulet och 5 grader i Hylte under förmiddagenUnder dagen blir det mulet med kortvarigt lätt regn, måttliga nordostliga vindar och temperaturer på runt 5 grader. På fredagen blir det mulet med måttliga vindar Läs mer ⮕

Mulet och 6 grader i Hylte under eftermiddagenUnder eftermiddagen blir det mulet med lätt regn framåt kvällen och temperaturer kring 5 grader. Under kvällen förväntas måttliga nordostliga vindar som senare Läs mer ⮕

Mulet och 3 grader i Hylte under förmiddagenDagen bjuder på molnigt till mulet väder, svaga nordostliga vindar och temperaturer på 3-5 grader. Under morgondagen blir det mulet med svaga vindar och temperaturer Läs mer ⮕

Mulet och 4 grader i Hylte under eftermiddagenEftermiddagen och kvällen bjuder på molnigt till mulet väder, svaga nordostliga vindar och temperaturer kring 4 grader. Framåt kvällen faller temperaturen något. Läs mer ⮕

2 grader och molnigt i Hylte under kvällenUnder kvällen bjuds det på molnigt väder, svaga nordostliga vindar och temperaturer kring 2 grader. I morgon blir det mulet och lätt regn med svaga vindar och Läs mer ⮕

Elever lockas med pengar för att begå våldsdådHögstadieungdomar i Uppsala har fått riktade erbjudanden om att utföra grova våldsdåd i utbyte mot en 'väldigt stor summa pengar'. Läs mer ⮕