Pendlare om att avtalet bryts: ”Det kan inte bli sämre”

Avtalet med MTR skulle löpt ut 2026, och redan i maj meddelade Region Stockholm att man inte tänkte förlänga avtalet efter det. Men under onsdagen kom nytt besked om att uppdraget avslutas i förtid. MTR tvingas nu betala 800 miljoner kronor till SL för att avtalet avbryts i förtid.

