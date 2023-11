Pehrson: ”Det kommer bli helt andra tider för svenska friskolor”

gör – och som Sverige borde göra – när det kommer till migrationspolitiken, bryta utanförskapet och integration. – Jag tycker det är intressant och jag är glad att vi har en budget där vi gör sånt som uppsökande verksamhet, kvinnors organisering, BVC-satsningen och skolsociala team. Allt det gör vi för att vi tycker det är viktigt med förebyggande. Jag kan hålla med om att det ibland kommit i skymundan, säger Johan Pehrson.

– Jag förväntar mig inte att bli adopterad av Jimmie Åkesson och jag tror inte han tycker det motsatta heller.Danska skolan visas upp som framgångssaga Marco Damgaard beskriver hur lärarna tidigare inte ens förväntade sig att barnen skulle prestera väl i skolan.Johan Pehrson träffar barn i danska skolan.I Sverige vill Johan Pehrson och Liberalerna också se hårdare tag mot skolor som inte sköter sig. Framförallt vill de driva på för att religiösa friskolor ska kunnas tvångsförvaltas av staten.

– Vi har sett störst problem med religiösa friskolor. Vi har haft skolor som sviktar i frågor om finansiering, basal demokratisk förankring och undervisningens innehåll.

