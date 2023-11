Patient avled på operationsbordet – teknisk utrustning låste sig

Efter flera timmars operation fick patienten blodtrycksfall på grund av en blödning. Efter att man tagit hand om blödningen fick patienten hjärtstopp.Räddningsförsöken pågick i en timme utan resultat och personen avled.Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer.

