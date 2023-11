”Partilösa vildar ska inte kunna kapa demokratin”

Tyvärr har vi nu bevittnat hur denna nya politiska koalition hanterar de demokratiska spelreglerna med extrem respektlöshet och sätter politikens hederskodex på undantag redan innan de tillträtt. Bland annat valdes, genom majoritetsomröstning, två företrädare för den nya koalitionen in på två vakanta S-mandat i nämnderna. Om vi accepterar detta förfarande sätter vi en farlig praxis som kan tillämpas i alla kommuner.

Förslaget på ombildning till nämndpresidierna innebär att partilösa vildar blir ordförande eller förste vice ordförande på fem nämndposter inklusive förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Förslaget om ändringar i reglementen betyder att det tänkta, nya styret räknar de sex partilösa ledamöterna som en egen partigrupp under namnet ”Oberoende S”, och de ska därmed få ordförandeposter, gruppledararvode, politisk resurs i form av en politisk sekreterare, samt plats i inträdesordningen till nämnder.svårt att se att detta skulle gå att genomföra.

Handlingarna som rör dessa ärenden fick fullmäktige ta del av fyra timmar före sammanträdet. Detta är under all kritik. Maktskiften måste ske under ordnade former. Det behövs rimlig tid och tydliga förutsättningar för att kunna gå i opposition mitt i en mandatperiod. Vi fick igenom en minoritetsbordläggning med anledning av att ärendena inte hade hunnit beredas.

