Pareto petar Nibe i portföljen - tar in Munters

Det framgår av ett pressmeddelande från…Northvolt står inför börsnotering – men största ägaren Volkswagen tycks allt mindre intresserad av sin svenska investering. Den tyska biljätten bygger nya…Norska Schibsted ger ut tidningar som SvD och VG men de tjänar sina pengar på nätet och radannonsbolag som Finn och Blocket.…Medicinteknikbolaget C-Rad har uppvisat en stark orderingång senaste året.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFV_MAGASIN: Stockholmsbörsen startar veckan på plus - Munters och Truecaller rusadeStockholmsbörsen inledde veckan med uppgång på måndagen. Utvecklingen var i linje med de ledande Europabörserna. New York-börserna inledde också veckan med stigande kurser. Måndagen bjöd på betydligt färre delårsrapporter jämfört med fredagens urladdning.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Investor och Nibe mest köpta under rapportperiodenUnder rapportfloden i oktober passade spararna på att handla både hos Nordnet och Avanza. Mest köpta var Investor och Nibe. ”Spararna plockar upp rapportförlorare, men gör det selektivt” säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Wallenbergbolaget återhämtar sig från oktoberrasKlimathanteringsbolaget Munters, där familjen Wallenbergs onoterade maktbolag FAM är största ägare, har återhämtat oktoberraset och handlas nu åter kring årshögstanivåer.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Stockholmsbörsen stänger upp – rekyl för ElectroluxDet blev en grön måndag på Stockholmsbörsen som inledde veckan på plus men som föll tillbaka något inför stängningen. Bland enskilda bolag rusade klimathanteringsbolaget Munters efter en stororder.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Wallenbergbolaget återhämtar sig från oktoberrasKlimathanteringsbolaget Munters, där familjen Wallenbergs onoterade maktbolag FAM är största ägare, har återhämtat oktoberraset och handlas nu åter kring årshögstanivåer.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕