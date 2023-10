Pallar Elfsborg att svara upp?

Hammarby stack bara upp i sporadiska anfall mot Djurgården. Ska vara tacksamt över en poäng i den matchen. Där grusades allt hopp om att nå fjärdeplatsen och moroten om att bli ”bäst i stan” försvann också. Bör ändå vara angeläget om att avsluta snyggt och i vanlig ordning blir det gott om folk på Tele2. Finns ingen anledning att hålla igen. Sirius kan pusta ut.

Signa upp dig och få Sportbladets nyhetsbrev varje vecka – helt gratis! Artiklar du inte får missa, heta krönikor från våra experter och en massa smaskigt extramaterial.

Kryss för Degerfors i bottenmötet – nyckelspelare avstängd mot ElfsborgDegerfors IF fick under lördagen nöja sig med 1–1 borta mot ett redan nedflyttningsklart Varberg. Laget tog in en poäng på Brommapojkarna på kvalplats men frågan är om det kommer räcka för att undvika nedflyttning direkt? Till nästa match är dessutom mittfältaren Christos Gravius avstängd. Läs mer ⮕

då är Elfsborg helt skadefritt: 'Väldigt lovande'BORÅS. Slutspurt i guldstriden och derby mot Blåvitt i morgon.Då är IF Elfsborgs skadelista blank.- Det ser väldigt lovande ut, säger manager Jimmy Thelin. Läs mer ⮕

”Då kan Blåvitt rubba poängmaskinen Elfsborg”IFK Göteborg jagar tre blytunga poäng för att hålla sig kvar i allsvenskan. IF Elfsborg jagar tre blytunga poäng i kampen om Lennart Johanssons pokal. Läs mer ⮕

Blandade DIF-känslor efter en poäng – nu vill Solberg skrälla mot ElfsborgDegerfors IF tog in en poäng på Brommapojkarna i jakten på kvalplats i botten på allsvenskan. Läs mer ⮕

Malmö FF vinner över IFK Norrköping i allsvenskanDen allsvenska guldstriden blir en affär mellan Malmö FF och Elfsborg. Läs mer ⮕

Träningsrapport Blåvitt: ”Här har han en hel del att grubbla på”Här är Göteborgs-Postens Adam Fröbergs rapport från IFK Göteborgs lördagsträning inför ödesmatchen mot Elfsborg. Läs mer ⮕