Pajsmulorna räddade livet på 39-åriga Julie

– Bröstcancer kan drabba alla, ung eller gammal, vid god hälsa eller ej. Jag var ung, vältränad och levde ett hälsosamt liv när jag fick min diagnos. Cancer diskriminerar inte. Den bryr sig inte om din ålder, religion, kön, yrkesroll eller livsstil, säger Julie.Hon kunde fortsätta jobba genom behandlingen tack vare stödet från arbetsgivaren, kollegerna, familjen och vännerna.

– Många kvinnor kan känna igen sig i hennes resa. Hon är en upptagen kvinna med en ung familj och ett krävande jobb. Jag tror hennes berättelse påminner oss om vilken inverkan en sådan diagnos kan få på någons liv, säger sjuksköterskan Jayne Kanwar som tog hand om Julie före och efter operationen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MTNYHETER: De lärde sig rädda liv vid hjärtstopp – på gymmet: ”Tror jag kan ha nytta av kursen”Vanligtvis brukar gruppen av seniorer trän...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Här lär sig vargvalparna yla – kamp för att rädda utrotningshotade artenVärldens mest utrotningshotade varg är på väg tillbaka. Det är tack vare ett särskilt avels- och återintroduktionsprogram som kurvan över antalet amerikanska rödvargar nu har börjat peka uppåt.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Längdskidor: Landslagsläkaren Per ”Pliggen” Andersson: ”Många var rädda”I sin nya bok ”Skam den som ger sig” avslöjar Charlotte Kalla att astmamedicin troligtvis låg bakom hennes förmaksflimmer i Ruka 2016. Den dåvarande landslagsläkaren Per ”Pliggen” Andersson berättar om varför han tror att det har varit okänt fram tills nu. – Det var ett väldigt känsligt klimat, säger han till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Ikeas nya Sverigechef vill rädda unga från kriminalitetFöretaget mer än dubblar stödet till sociala insatser.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Joel Lundqvists sista resa med gänget – nu börjar nya livet✓ Tårfyllda samtalet med familjen i hemmet: ”Hoppas bli mer närvarande”. ✓ Brutala avslutet på karriären: ”Det var helt overkligt”. ✓ Hyllningen av Frölunda:

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Elins dotter föddes med allvarligt hjärtfel: ”Livet kändes så orättvist”När Elin Johansson är höggravid märker hon att fosterrörelserna minskar i magen. På sjukhuset tas snabbt beslut om ett akut kejsarsnitt och sambon Oscar körs dit med blåljus. Och när dottern Livia föds hittas ett hjärtfel – och hon förs i ambulans till Hjärtcentrum.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕