Pajalaborna reagerar på kommunens tuffa sparkrav

Jaana Teurajärvi som jobbar inom förskolan har svårt att se hur kommunen ska kunna spara in ytterligare kring just den delen.Kent Marjavaara har ett tydligt förslag på hur han tror att Pajala kan spara in pengar.

I klippet hör du Pajalabornas egna idéer kring vad kommunen bör spara in på.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

