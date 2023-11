Pageros vd: Försiktigt optimistisk att det inte påverkar oss alls | Vd-intervjuer

Det verkar som att du använder en annonsblockerareDi Digitalt för 197 krTillgång till över 1100 aktiekurser i realtidInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

DAGENSINDUSTRI: Pageros organiska tillväxt ökar – gör ny förlustSaas-bolaget Pagero redovisar en nettoomsättning på 204 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2023 (151). Den organiska tillväxten var 35 procent.

SYDSVENSKAN: Metalls Teslaförhandlingar fortsätter på måndagFackets förhandlingar med Tesla går försiktigt framåt.

OPSE: Vintern är på väg – flera decimeter snö väntasKraftigt snöfall drar in • ”Gäller att ta det försiktigt”

SVD: USA-börsen sjönk för tredje månaden i radStämningen var försiktigt positiv bland investerarna på Wall Street inför onsdagens viktiga räntebesked från amerikanska centralbanken. Men trots tisdagens uppgångar blev oktober den tredje månaden på raken med minusresultat.

DAGENSNYHETER: Elon Musks X, tidigare Twitter, har tappat halva sitt värde.På ett år har Elon Musks bolag X, tidigare Twitter, förlorat halva sitt värde.

DAGENSINDUSTRI: Nordea mäklar storpost i Carl Bennet-bolagNordea har under tisdagsförmiddagen mäklat en post motsvarande 46 miljoner kronor i logistikkoncernen Elanders.

