Padelarenan avvecklar två banor – blir till gym: ”Har inte råd att köra själv”

Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Tre frågor om klimatutsläppen från sjöfarten – här är alternativen för framtidenMetanol, ammoniak och segel. Flera metoder testas nu för att minska och fasa ut fossila bränslen inom sjöfarten. Här svarar forskaren Erik Fridell på omställningen ska kunna gå till.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Inte välkomna till Tre Kronor: ”Har inte förtjänat min tillit”Spelare som nu har lämnat men som tidigare har återvänt till KHL efter krigets start är inte aktuella för Tre Kronor. Det är förbundskapten Sam Hallams beslut.

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Kurdspåret har lämnat ett sår som aldrig riktigt har läkt.Allmänheten förstår inte vidden av Natoeftergifterna – men vi svenskkurder vet.

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

NWTSE: Sven-Erik fick tillbringa natten i snökaoset på E18: ”Har stått här i 18 timmar”Snöovädret ställde till det rejält på flera vägar i närområdet. På E18 i Norge var det stopp i närmare ett dygn efter flera olyckor. Åmålsbon Sven-Erik Eriksson fick tillbringa natten i lastbilshytten – mitt på E18.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

OPSE: Närmare än så här har vi aldrig kommit skidskyttarnaTårar och skratt när stjärnorna släpper oss TV-tittare in på bara skinnet

Källa: opse | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: ANNONS: Framtidens kontor är här - Office Depot har allt du behöverVi är alla olika och föredrar att arbeta på olika platser. Ibland inne på kontoret och ibland på distans. Framtidens kontor och arbetsliv ställer därför allt högre krav på flexibilitet och hållbarhet. Hos Office Depot finns produkterna för att skapa alla slags kontor och tjänster för att göra arbetslivet trevligare.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕