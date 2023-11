– P18:s ordförande: ”Har varit kämpigt”

Har du problem med vår sajt så finns hjälp påKontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MTNYHETER: Tidigare VGR-direktör förskönade cv – och har dykt upp hos KronofogdenDen senaste meriten för Erik Lagersten, so...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Elon Musks X, tidigare Twitter, har tappat halva sitt värde.På ett år har Elon Musks bolag X, tidigare Twitter, förlorat halva sitt värde.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Tidigare låg fäboden Kinnvallsjösätra öde på vintern – nu har två familjer flyttat ditI nästan 50 år låg fäboden fäboden Kinnvallsjösätra, mellan Lima och norska gränsen, öde under vintern. Idag har två familjer flyttat dit permanent. – Ett helt annat sätt att leva, säger Lotta Bergling som nu bytt Västerås mot fäbodliv.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Svarar på Kallas kritik: ”Får stå för henne”Tidigare landslagschefen: ”Vi har alla olika uppfattningar”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Ovädret flyttade elstolpe flera meter►”Vi har inte sett det tidigare” ►Många strömavbrott

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Saftig utspädning i Dustins nyemissionTeckningskursen i it-återförsäljaren Dustins tidigare aviserade företrädesmission har spikats till 5,15 kronor per aktie.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕